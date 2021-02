Faktisch kaum Veränderungen gab es in den vergangenen 24 Stunden vor Ort in Sachen "Corona". Auf Kreisebene ist der Inzidenzwert in acht Städten zwar wieder gesunken, doch in Gladbeck, Herten und auch Oer-Erkenschwick musste eine steigende Tendenz verzeichnet werden.

So gibt es aktuell (Stand 27. Februar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 26. Februar) im gesamten Kreis Recklinghausen 22.127 (+ 50) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 20.413 (+ 82) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 677 (+ 5) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.037 (- 37) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 62,9 (- 4,5) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten.

Gladbeck: 3.579 (+ 12) Infizierte, 196 (unverändert) aktuell Infizierte, 3.291 (+ 12) Genesene sowie 92 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 84,6 (2,6).

Castrop-Rauxel: 2.447 (+ 6) Infizierte, 170 (- 4) aktuell Infizierte, 2.225 (+ 9) Genesene sowie 52 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 88,6 (- 2,8).

Datteln: 1.365 ( + 4) Infizierte, 37 (+ 1) aktuell infizierte Personen, 1.258 (+ 2) Genesene sowie 70 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 43,4 (unverändert).

Dorsten: 2.056 (+ 4) Infizierte, 115 (- 2) aktuell Infizierte, 1.898 (+ 7) Genesene sowie 45 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 56,2 (- 24,1).

Haltern am See: 654 (+ 2) Infizierte, 18 (- 1) aktuell infizierte Person, 628 (+ 3) Genesene sowie 8 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 21,1 (- 10,5 ).

Herten: 2.414 (+ 14) Infizierte, 118 (+ 7) aktuell Infizierte, 2.212 (+ 7) Genesene sowie 84 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 110,0 (+ 8,1).

Marl: 3.120 (+ 1) Infizierte, 133 (- 18) aktuell Infizierte, 2.913 (+ 18) Genesene sowie 74 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 38,1 (- 11,9).

Oer-Erkenschwick: 1.252 (+ 5) Infektionen, 52 (- 5) aktuell Infizierte, 1.152 (+ 9) Genesene sowie 48 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 79,6 (+ 9,6).

Recklinghausen: 4.262 (+ 2) Infektionen, 155 (- 15) aktuell Infizierte, 3.930 (+ 17) Genesene sowie 177 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 52,1 (- 5,4).

Waltrop: 978 (unverändert) Infektionen, 43 (unverändert) aktuell Infizierte, 908 (unverändert) Genesene sowie 27 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 30,7 unverändert).

20.413 (+ 82) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Nach dem Bericht der "Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe" wurden im Kreis Recklinghausen in der Zeit vom 27. Dezember 2020 bis 25. Februar 2021 (in den Klammern die Vergleichszahlen für den Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis 24. Februar 2021) insgesamt 43.033 (+ 1.169) Impfdosen verabreicht. Geimpft wurden dabei insgesamt 29.090 (+ 473) Personen, von denen 15.147 (- 223) die erste und 13.943 (+ 696) bereits zwei Impfungen erhalten haben. Dies entspricht einer Impfquote von bisher 4,7 Prozent.

Auch die aktuellen Corona-Zahlen der Bezirksregierung Münster liegen vor. Demnach (Stand 26. Februar, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 25. Februar) gab es in Bottrop bislang 3.893 (+ 9) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 150 (- 10) Personen, 3.700 (+ 100) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 84 (+ 1) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 10.064 (+ 41) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 420 (unverändert) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 9.300 (unverändert) Genesene und 326 (+ 3) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 27. Februar, 0 Uhr) ein Inzidenzwert (in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 26. Februar) von 53,6 (unverändert) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert bei 70,9 (+ 2,3).