Der positiv wirkende Trend hat sich am dritten Tag in Folge fortgesetzt: Auch in den vergangenen 24 Stunden ist im Kreis Recklinghausen die Zahl der positiv auf den Corona-Virus getesteten Personen nur ganz leicht gestiegen. Was aber auch daran liegen könnte, dass an den Feiertagen sowie sich dem anschließenden Sonntag weniger Tests durchgeführt/ausgewertet wurden.

So gibt es aktuell (Stand 28. Dezember, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 27. Dezember) im gesamten Kreis Recklinghausen 15.637 (+ 32) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 13.228 (+ 117) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 237 (unverändert) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 2.172 (- 85) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 187,3 (- 20,6) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 27. Dezember:

Gladbeck: 2.464 (+ 3) Infizierte, 296 (- 25) aktuell Infizierte, 2.129 (+ 60) Genesene sowie 39 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 218,2 (- 35,7).

Castrop-Rauxel: 1.468 (+ 5) Infizierte, 213 (- 2) aktuell Infizierte, 1.242 (+ 7) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 188,2 (- 16,4).

Datteln: 1.080 (+ 2) Infizierte, 189 (- 3) aktuell infizierte Personen, 861 (+ 5) Genesene sowie 30 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 274,6 (- 40,5).

Dorsten: 1.545 (+ 3) Infizierte, 204 (unverändert) aktuell Infizierte, 1.325 (+ 3) Genesene sowie 16 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 139,2 (- 24,7).

Haltern am See: 506 (unverändert) Infizierte, 50 (unverändert) aktuell infizierte Person sowie 455 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall. Der Inzidenzwert liegt bei 76,6 (- 18,5).

Herten: 1.725 (+ 1) Infizierte, 266 (- 24) aktuell Infizierte, 1.420 (+ 25) Genesene sowie 39 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 208,7 (- 22,6).

Marl: 2.323 (+ 10) Infizierte, 347 (- 8) aktuell Infizierte, 1.955 (+ 18) Genesene sowie 21 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 197,5 (- 6,9).

Oer-Erkenschwick: 951 (+ 4) Infektionen, 105 (-+ 2) aktuell Infizierte, 825 (+ 2) Genesene sowie 21 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 181,4 (+ 3,2).

Recklinghausen: 2.910 (+ 4) Infektionen, 387 (- 25) aktuell Infizierte, 2.477 (+ 29) Genesene sowie 46 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei ,

185,8 (- 30,5).

Waltrop: 665 (unverändert) Infektionen, 115 (unverändert) aktuell Infizierte, 539 (unverändert) Genesene sowie 11 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 204,6 (- 17,0).

13.228 (+ 117) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.