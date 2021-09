Die extrem hohe Zahl von Neuinfektionen in Schulen und Kitas sorgt auch für einen deutlichen Anstieg durchzuführender Corona-Tests. So deutlich, dass die Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bei den PCR-Tests der Kontaktpersonen im Auftrag des Gesundheitsamts inzwischen an ihre Grenzen stoßen. Darum sucht das DRK dringend medizinisch ausgebildetes Personal, das solche Tests durchführen kann.

"Seit den Sommerferien müssen wir ohne die fünf mobilen Teams von der Bundeswehr auskommen. Hinzu kommt, dass immer mehr Beschäftigte zurück in ihre ursprünglichen Berufe gehen", sagt Christoph Behrenspöhler, hauptamtlicher Vorstand des DRK im Kreis Recklinghausen. Darum sei die Personalsituation gerade sehr angespannt.

Jörg van der Groef, DRK-Einsatzleiter Corona-Abstriche, ergänzt: "Wir möchten auch weiterhin die PCR-Tests durch medizinisch ausgebildetes Personal durchführen lassen, das hat sich in den zurückliegenden 18 Monaten bewährt. Medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte oder auch Mitarbeiter aus Rettungsdienst könnten uns sehr weiterhelfen."

Wer Interesse hat, das DRK bei der Durchführung der PCR-Tests in Vollzeit, Teilzeit oder auch auf Honorarbasis zu unterstützen, kann sich direkt bei Jörg van der Groef melden, per Mail (joerg.vandergroef@drk-re.de) oder telefonisch (02361/9393232).