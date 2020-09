Auf der Suche nach eine unbekannten Mann bitte die Gladbecker Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach Angaben der Ermittler wurde Mitte Juli ein an der Horster Straße geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde unter anderem eine EC-Karte gestohlen. Und eben mit dieser Karte wurde dann in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli zwischen 21 und 4 Uhr an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben.

Dabei konnte aber ein tatverdächtiger Mann von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Allerdings ist die Aufnahme nicht von guter Qualität, weshalb eine brauchbare Täterbeschreibung nicht möglich ist. Fest steht nur, dass der Täter dunkle Haare hatte.

Wer dennoch Hinweise geben kann, melde sich bitte unter Tel. 0800-2361111 bei der Polizei.