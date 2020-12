Unverändert angespannt präsentiert sich die Pandemie-Lage vor Ort: Auch in den vergangenen 24 Stunden ist im Kreis Recklinghausen die Zahl der positiv auf den Corona-Virus getesteten Personen angestiegen, allerdings nicht so deutlich, wie an den zurückliegenden Tagen.

So gibt es aktuell (Stand 14. Dezember, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 13. Dezember) im gesamten Kreis Recklinghausen 12.896 (+ 91) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 10.700 (+ 55) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt unveränder bei 161 Personen. In den kreisangehörigen Städten gibt es derzeit 2.035 (+ 36) aktuell an Corona erkrankte Personen. Und der Inzidenzwert wird mit 245,5 (- 1,5) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 13. Dezember:

Gladbeck: 2.044 (+ 10) Infizierte, 280 (+ 2) aktuell Infizierte, 1.730 (+ 8) Genesene sowie 34 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 283,0 (- 2,7).

Castrop-Rauxel: 1.202 (+ 16) Infizierte, 180 (+ 7) aktuell Infizierte, 1.012 (+ 9) Genesene sowie 10 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 190,9 (+ 4,1).

Datteln: 880 (+ 14) Infizierte, 237 (+ 8) aktuell infizierte Personen, 630 (+ 6) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 404,7 (+ 5,8).

Dorsten: 1.274 (+ 6) Infizierte, 177 (- 2) aktuell Infizierte, 1.084 (+ 8) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 183,4 (- 14,7).

Haltern am See: 435 (+ 1) Infizierte, 49 (- 2) aktuell infizierte Person, 385 (+ 3) Genesene sowie 1 (unveränder) Todesfall. Der Inzidenzwert liegt bei 108,3 (- 19,5).

Herten: 1.393 (+ 7) Infizierte, 198 (unverändert) aktuell Infizierte, 1.169 (+ 7) Genesene sowie 26 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 228,1 (- 1,6).

Marl: 1.863 (+ 19) Infizierte, 362 (+ 18) aktuell Infizierte, 1.490 (+ 1) Genesene sowie 11 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 321,2 (+ 7,2).

Oer-Erkenschwick: 816 (+ 1) Infektionen, 121 (- 9) aktuell Infizierte, 681 (+ 10) Genesene sowie 14 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 296 (- 15,9).

Recklinghausen: 2.439 (+ 17) Infektionen, 327 (+ 17) aktuell Infizierte, 2.079 (unverändert) Genesene sowie 33 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 225,3 (+ 8,1).

Waltrop: 550 (unverändert) Infektionen, 104 (- 3) aktuell Infizierte, 440 (+ 3) Genesene sowie 6 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 276,2 (- 10,2).

12.896 (+ 91) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.

Auch die aktuellen Zahlen (Stand 14. Dezember, 8.10 Uhr) der Bezirksregierung Münster für Bottrop und Gelsenkirchen liegen vor. Demnach (in den Klammern die Veränderungen gegenüber den Zahlen vom 11. Dezember) wurden in Bottrop insgesamt 2.187 (+ 110) Infizierte gezählt. 472 (+ 10) gelten als aktuell Infiziert und 1.700 (+ 100) werden als Genesene aufgelistet. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 15 (unverändert). In Gelsenkirchen gab es bislang 5.959 (+ 94) Infizierte, von denen noch 1.415 (- 208) aktuell infiziert sind. Es wurden 4.500 (+ 300) Genesene registriert und die Zahl der Verstorbenen liegt bei 44 (+ 1).

Nach Angaben der Bezirksregierung Münster (Stand 14. Dezember, 8.10 Uhr in den Klammern die Veränderungen gegenüber den Zahlen vom 13. Dezember) liegt die Inzidenzen-Quote (labortechnisch bestätigte Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) demnach im Kreis Recklinghausen bei 249,1 (- 1,0), in Bottrop bei 203,3 (+ 18,7) und in Gelsenkirchen bei 194,5 (- 0,4).