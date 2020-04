Zu einer schweren Körperverletzung kam es am Montag, 6. April, in Gladbeck-Mitte.

Nach Angaben der Polizei geriet gegen 19.30 Uhr ein 50-jähriger Obdachloser an der Humboldtstraße mit einer Gruppe Jugendlicher oder auch junger Erwachsener zunächst in einen verbalen Streit. Doch der Wortwechsel eskalierte und ein Mann aus der Gruppe griff den 50-jährigen körperlich an. Der Attackierte stürzte und zog sich dabei schwere Verletzugen zu, weshalb der Mann mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins St. Barbara-Hospital gebracht werden musste. Die Täter-Gruppe indes flüchtete in Richtung Barbarastraße.

Von dem Haupttäter liegt eine Personenbeschreibung vor. Es soll sich um einen 19- bis 21-jährigen Mann gehandelt haben, der etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß war. Der Gesuchte war schlank, hatte dunkelblonde Haare und trug einen so genannten "Drei-Tage-Bart". Bekleidet war er unter anderem mit einer schwarzen Jacke der Marke "Nike" sowie einer schwarzen Hose.

Sachdienliche Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800-2361-111.