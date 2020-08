Auf die Unterstützung der Bevölkerung setzt die Gladbecker Polizei bei der Suche nach einer Frau.

Zunächst kam es nach Angaben der Ermittler zu einem Trickdiebstahl an einer Haustüre. Dabei händigte der am Ende Geschädigte einer ihm unbekannten männlichen Personen seine EC-Karte aus. Mit dieser Karte wurde dann am Donnerstag, 13. Februar 2020, in der Sparkassen-Hauptstelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Gladbeck von einer Frau unberechtigerweise Bargeld abgehoben. Bei diesem Vorgang wurde von der Täterin ein Foto gemacht.

Wer kann also Angaben zu der Gesuchten machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 0800-2361-111.