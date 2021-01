Allen Unkenrufen zum Trotz: Der Abwärtstrend der Corona-Zahlen, der sich schon Mitte vergangener Woche eingestellt hatte, fand auch in den letzten Tagen seine Fortsetzung. Diese Entwicklung gilt eigentlich für den gesamten Kreis Recklinghausen, ganz besonders aber für Gladbeck.

Bedenklich stimmt allerdings die Tatsache, dass innerhalb nur eines Tages dem Kreisgesundheitsamt 14 neue Todesfälle gemeldet wurde. Die Sterbefälle wurden in Herten (4), Castrop-Rauxel und Recklinghausen (jeweils 3), Oer-Erkenschwick (2) sowie in Datteln und Dorsten ( je 1) registriert.

So gibt es aktuell (Stand 30. Januar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 29. Januar) im gesamten Kreis Recklinghausen 20.243 (+ 123) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 18.180 (+ 169) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 527 (+ 14) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.536 (- 60) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 107,6 (- 0,2) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 29. Januar:

Gladbeck: 3.252 (+ 13) Infizierte, 217 (- 15) aktuell Infizierte, 2.963 (+ 28) Genesene sowie 72 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 115,1 (- 10,5).

Castrop-Rauxel: 2.131 (+ 18) Infizierte, 287 (- 5) aktuell Infizierte, 1.812 (+ 20) Genesene sowie 32 (+ 3) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 166,3 (- 15,0).

Datteln: 1.297 (+ 8) Infizierte, 78 (+ 2) aktuell infizierte Personen, 1.156 (+ 5) Genesene sowie 63 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 75,2 (- 2,8).

Dorsten: 1.880 (+ 7) Infizierte, 116 (- 7) aktuell Infizierte, 1.728 (+ 13) Genesene sowie 36 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 66,9 (+ 1,4).

Haltern am See: 594 (+ 3) Infizierte, 21 (+ 1) aktuell infizierte Person, 569 (+ 2) Genesene sowie 4 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 21,1 (+ 5,2).

Herten: 2.217 (+ 9) Infizierte, 131 (- 18) aktuell Infizierte, 2.010 (+ 23) Genesene sowie 131 (- 18) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 77,6 (+ 6,4).

Marl: 2.894 (+ 7) Infizierte, 216 (- 13) aktuell Infizierte, 2.620 (+ 20) Genesene sowie 58 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 109,4 (unverändert).

Oer-Erkenschwick: 1.153 (+ 2) Infektionen, 45 (- 14) aktuell Infizierte, 1.070 (+ 14) Genesene sowie 38 (+ 2) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 63,7 (- 12,7).

Recklinghausen: 3.912 (+ 52) Infektionen, 333 (+ 15) aktuell Infizierte, 3.454 (+ 34) Genesene sowie 125 (+ 3) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 146,3 (+ 18,8).

Waltrop: 913(+ 4) Infektionen, 92 (- 6) aktuell Infizierte, 798 (+ 10) Genesene sowie 23 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 153,4 (- 17,1).

20.243 (+ 123) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Auch die aktuellen Zahlen der Bezirksregierung Münster für die Städte Bottrop und Gelsenkirchen liegen vor. Demnach (Stand 29. Januar, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 28. Januar) gab es in Bottrop bislang 3.580 (+ 25) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 324 (- 24) Personen, 3.200 (+ 100) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 56 (+ 1) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 9.335 (+ 54) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 1.073 (+ 52) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 8.000 (+ 100) Genesene und 262 (+ 2) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 30. Januar, 0 Uhr) ein Inzidenzwert von 120,8 (- 5,9) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert auf 102,4 (- 1,6)