In den Vormittagsstunden des 7. September (Dienstag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße "Am Haarbach" in Ellinghorst.

Die ungebetenen Besucher durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Beute, ehe sie mit mehreren Uhren, einer Digitalkamera und Bargeld in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, weshalb eventuelle

Zeugen sich bitte umgehend unter Tel. 0800-2361-111 bei der Polizei melden sollen.