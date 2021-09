Am Dienstag, 14.09.2021 lief gegen 15:27 Uhr eine Alarmmeldung für einen Rettungshundeeinsatz in Siegen bei der DRK Notruf- und Service Zentrale Gladbeck ein. Nach Alarm- und Ausrückordnung und den vorliegenden Maßnahmenkatalog wurden verschiedene Rettungshundestaffeln aus dem Bereich des DRK Landesverband Westfalen-Lippe alarmiert.



Zum Einsatz kamen folgende Rettungshundestaffeln in Siegen

Recklinghausen, Münster, Tecklenburger-Land und Siegen.

Insgesamt waren 10 Rettungshunde, 10 Rettungshundeführer und zusätzlich 15 Helfer vor Ort.

Vermisste Person gefunden

Um 20:43 Uhr konnte der Sucheinsatz mit einem Erfolg beendet werden. Die vermisste Person wurde gefunden und versorgt.

Die DRK Rettungshundestaffeln werden von ehrenamtlichen Rotkreuzlern mit ihren Hunden gebildet und stehen 365 Tage im Jahr für Einsätze bereit.