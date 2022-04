An der Straße Kortenkamp in Brauck sind am Sonntagnachmittag (10. April) zwei Mädchen von einem Exhibitionisten belästigt worden.

Die beiden 12- und 13-Jährigen aus Gladbeck hielten sich gegen 15.45 Uhr auf Hofgelände des Schulzentrums, als plötzlich ein unbekannter Mann an ihnen vorbeilief und sich dabei (offensichtlich) selbst befriedigte. Sein Geschlechtsteil war jedenfalls zu erkennen. Anschließend ging der Unbekannte in Richtung Horster Straße weg. Angesprochen wurden die beiden Mädchen von dem Mann nicht.

Der Exhibitionist war etwa etwa 35 Jahre alt, Brillenträger und unter anderem bekleidet mit einem dunkelblauen Trainingsanzug, blauen Sneakern sowie einer schwarzen Mütze. Außerdem trug er eine OP-Maske.

Die Fahndung nach dem Mann war bislang erfolglos. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer weitere Angaben zu dem Vorfall machen kann oder den gesuchten Mann vielleicht sogar kennt, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.