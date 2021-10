Die Sporthalle an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule ist in der Nacht zu Dienstag (12. Oktober) durch ein Feuer nahezu komplett zerstört worden. Nach dem Beginn der Löscharbeiten in den frühen Morgenstunden wurde die Halle am Morgen für einsturzgefährdet erklärt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab. Eine Warnung wegen Rauchgasen wurde inzwischen wieder aufgehoben. Verletzte wurden bislang nicht gemeldet.

Um 2.57 Uhr ist die Feuerwehr Gladbeck zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Rentfort-Nord alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das komplette Dach der dortigen Sporthalle bereits in Vollbrand. Der Einsatzleiter vor Ort gab sofort Vollalarm für das gesamte Stadtgebiet. Die Brandbekämpfung wurde über zwei Drehleitern, mehreren Wasserwerfern und zahlreichen handgeführten Strahlrohren eingeleitet.

Die komplette Feuerwehr Gladbeck ist im Einsatz. Der Grundschutz wird durch dienstfreie Kräfte und die Freiwillige Feuerwehr Dorsten gesichert. Ebenfalls im Einsatz involviert sind der Kreisbrandmeister, der Messzug des Kreises Recklinghausen und das Technische Hilfswerk. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Für die Vereine und den Schulsport ist der Verlust der Halle ein schwerer Schlag. Erst 2016 war die Dreifachsporthalle nach Wasserschäden renoviert worden.

Der Brand dürfte auch die Umbaupläne für die Sportanlage in Rentfort-Nord über den Haufen werfen: In naher Zukunft sollte das Sportareal für rund fünf Millionen Euro umgestaltet werden. Davon waren rund drei Millionen Euro für die Renovierung der Sporthalle vorgesehen (wir berichteten).