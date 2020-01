Aufatmen bei den Familienangehörigen und natürlich auch bei der Polizei: Die als vermisst gemeldete Indira M. aus Gladbeck konnte nach intensiver Suche endlich aufgegriffen werden.

Die Suche nach dem vermissten Teenager lief seit dem 2. September 2019. Im Laufe der Ermittlungen veröffentlichte die Polizei auch ein Foto der Gesuchten, setzte auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Anfangs aber ohne Erfolg.

Wie die Polizei am Freitag, 10. Januar, am frühen Vormittag mitteilte, konnte die inzwischen 16-jährige Indira M. aber endlich in Essen ausfindig gemacht und aufgegriffen werden. Nach Angaben ist der Teenager "wohlbehalten".