Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag ( 26. bis 28. Dezember) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube an der Sellerbeckstraße in Butendorf ein.

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die ungebetenen Gäste die Laube nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen fiel die Beute eher karg aus, denn enwendet wurde ein Vase.

Die Polizei betont, dass die Täter bei dem Einbruch die Eingangstür und ein Fenster beschäftigen. Womit die Schadenssumme den Wert der Beute durchaus übersteigen dürfte.