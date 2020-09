Zweckel. Die dreiste Masche hat leider immer wieder Erfolg, weil Betrüger sich bevorzugt ältere Menschen aussuchen.



Am Dienstagmittag, 8. September klingte ein unbekannter Mann an einer Wohnungstür inZweckel. An der Tür erklärte der Unbekannte der Ehefrau eines 90-Jährigen, er sei ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Mannes. Auf diese Weise gelangte der Mann in die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Armbanduhr. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.



Personenbeschreibung:

Der Mann war circa 65 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 m groß, kurze blonde Haare, beigefarbener Pullover, gepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Bei Fremden an der Haustür, gilt besondere Vorsicht walten zu lassen. Niemals jemanden, den man nicht kennt, in die Wohnung lassen.