Auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt die Kriminalpolizei bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen.

Einer Frau und einem Mann wird vorgeworfen, am Montag, 27. April, gegen 17.15 Uhr in Gladbeck eine EC-Karte gestohlen zu haben. Bis Mittwoch, 29. April, wurde die Karte mehrfach eingesetz. So wurde zunächst Bargeld abgehoben und schließlich in Düsseldorf gekaufte Ware bezahlt. In der Landeshauptstadt konnte das Duo videografiert werden.

Wer Angaben zur Identität der beiden gesuchten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800-2361-111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.