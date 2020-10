Nur von kurzer Dauer war die Flucht einer jungen Autofahrerin nach einem von ihr verursachten Unfall.

Nach Angaben der Polizei hat die junge Frau am Dienstag, 13. Oktober, gegen 4.20 Uhr mit ihrem Pkw ein an der Schillerstraße in Stadtmitte geparktes Auto gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen sogar noch gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Anschließend setzte die Unfallfahrerin ihre Fahrt fort.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Geschehen aber beobachtet und informiert die Polizei. Neben einer Beschreibung der Unfallfahrerin konnte der Zeuge der Polizei am Telefon auch noch das Kennzeichen des Unfallwagens durchgeben.

Da war es für die Polizei kein Problem mehr, die Unfallverursacherin, eine 19-jährige Gladbeckerin, zu ermitteln. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.