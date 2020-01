Ein Kommentar

Die Polizei hat schnell mit Erfolg ermittelt: Nur eine Woche nach der Tat konnte ein 15-jähriger festgenommen werden, dem vorgeworfen wird, einen ein Kilogramm schweren Stein vom Dach des Hauses Schwechater Straße 38 in die Tiefe geworfen zu haben. Nur ganz knapp verfehlte das Geschoss eine Mutter, die mit ihrem Sohn am Fuß des Gebäudes unterwegs war.

Dem Festgenommen droht nun ein Gerichtsprozess. Welche Strafe erwartet ihn? Oder trifft der junge Mann auf einen milden Richter? Hat der Teenager eine "schwere Kindheit" hinter sich? Wird wieder nach strafmildernden Argumenten gesucht? Erinnerungen an den Prozess um die Körperverletzung an Kevin Schwandt werden wach. Das Urteil gegen den Täter wurde von vielen Gladbeckern als viel zu milde betrachtet.

Eine erste "Vergünstigung" gab es auch im aktuellen Fall schon für den Festgenommenen: Er sitzt nicht in einem Gefängnis in Untersuchungshaft, sondern wurde in einem Heim der Jugendhilfe untergebracht. Und aufgrund des Alters des Festgenommenen wird der Prozess ja wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Oder gibt es dieses Mal doch ein der Tat angemessenes Urteil?