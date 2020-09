Auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt die Gladbecker Polizei bei einer neuerlichen Personenfahndung.

Demnach wurde eine Gladbeckerin am Montag, 25. Mai, im Bereich der Innenstadt Opfer eines Taschendiebstahls. Dabei wurde das Portemonnaie der Frau gestohlen. Mit der darin befindlichen EC-Karte tätigte dann ein bislang unbekannte Frau an einem Geldautomaten in der Volksbank-Hauptstelle an der Goethestraße zwischen 11.45 und 11.50 Uhr einen Bargeldvorgang. Hierbei wurde die Täterin videografiert.

Die Gesuchte ist nur etwa 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und trug eine Brille mit schwarzem Gestell. Bekleidet war die Täterin unter anderem mit schwarzen Turnschuhen, einer blauen Jeans sowie einer schwarzen Jacke. Dazu trug sie ein rosafarbenes Kopftuch.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0800-2361-111.