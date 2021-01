Der jüngste Negativtrend hat sich fortgesetzt: In den letzten 24 Stunden hat sich die Zahl der Corona-Neuerkrankungen in allen Städten des Kreises Recklinghausen erhöht. Dies gilt auch für Gladbeck. Und in Herten gab es einen weiteren Todesfall, der mit Corona in Verbindung gebracht wird.

So gibt es aktuell (Stand 3. Januar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 2. Januar) im gesamten Kreis Recklinghausen 16.533 (+ 143) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 14.381 (+ 138) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 269 (+ 1) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.883 (+ 4) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 151,1 (+ 16,3) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 2. Januar:

Gladbeck: 2.586 (+ 17) Infizierte, 264 (+ 18) aktuell Infizierte, 2.283 (unverändert) Genesene sowie 39 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 165,3 (+ 13,2).

Castrop-Rauxel: 1.602 (+ 15) Infizierte, 200 (- 14) aktuell Infizierte, 1.389 (+ 29) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 189,5 (+ 9,5).

Datteln: 1.118 (+ 8) Infizierte, 167 (+ 8) aktuell infizierte Personen, 920 (unverändert) Genesene sowie 31 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 115,6 (+ 17,3).

Dorsten: 1.601 (+ 7) Infizierte, 154 (- 8) aktuell Infizierte, 1.429 (+ 33) Genesene sowie 18 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 79,0 (+ 8,1).

Haltern am See: 527 (+ 3) Infizierte, 39 (+ 1) aktuell infizierte Person, 486 (+ 2) Genesene sowie 2 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 55,5 (+ 5,3).

Herten: 1.833 (+ 25) Infizierte, 220 (unverändert) aktuell Infizierte, 1.572 (+ 24) Genesene sowie 41 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 139,1 (+ 37,2).

Marl: 2.441 (+ 10) Infizierte, 271 (- 15) aktuell Infizierte, 2.141 (+ 25) Genesene sowie 29 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 152,3 (+ 1,2).

Oer-Erkenschwick: 1.000 (+ 6) Infektionen, 97 (+ 4) aktuell Infizierte, 880 (+ 9) Genesene sowie 26 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 168,7 (+ 13,2).

Recklinghausen: 3.110 (+ 41) Infektionen, 382 (+ 14) aktuell Infizierte, 2.669 (+ 27) Genesene sowie 59 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 183,1 (+ 427,1).

Waltrop: 715 (+ 11) Infektionen, 92 (+ 3) aktuell Infizierte, 612 (+ 8) Genesene sowie 11 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 151,1 (+ 25,9).

14.243 (+ 94) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.