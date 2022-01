Bislang unbekannte Täter trieben jetzt in Brauck ihr Unwesen.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar (Donnerstag auf Freitag) brach drei Personen gegen 3.40 Uhr an der Ecke Johanna-/Franzstraße einen Zigarettenautomaten auf. Seine Beute, bestehend aus Tabakwaren, verstaute das Trio in einem silberfarbenen Kleinwagen, mit dem die Unbekannten die Flucht ergriffen.

Ein Zeuge wurde auf die Tatverdächtigen aufmerksam und informierte sofort die Polizei. Der aufmerksame Bürger gab zu Protokoll, einer der Unbekannten habe eine schwarze Jacke mit einem hellen Querstreifen auf dem Rücken getragen.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.