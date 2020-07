Am 27. September 2020 veranstaltet die Ev. Kirche Essen in Kooperation mit der Ev. Kirche Gelsenkirchen und dem Circus Probst den 3. Essener Motorradgottesdienst um 11:00 Uhr im Circus Probst. Das Zirkuszelt steht im Revierpark Nienhausen, Feldmarkstr. 209, in 45883 Gelsenkirchen. Musik macht die ''Jordan Wells Band’'. Für Speisen und Getränke sorgt der Circus Probst. Parkplätze werden ebenfalls vom Zirkus für die Biker bereit gestellt. Mund-Nase-Schutz muss mitgebracht werden. Es gelten die aktuellen Bestimmungen zur Corona-Schutzverordnung. Ein Korso durch Gelsenkirchen findet im Anschluss an den Gottesdienst ab 13:45 Uhr statt. Die Veranstalter hoffen, auch mit Corona, auf ein schönes Bikerfest!