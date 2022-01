Es ist vollbracht: Nach vielen Monaten der Modernisierung hat die Gladbecker Künstlerin Antje Meier der ehemaligen Martin-Luther-Kirche ein komplett neues Flair verpasst, im Laufe der Zeit mit vielen Details und Liebe den ehemaligen „Kulturtempel“ des Eigentümers Martin Schmidt modernisiert.

Seit Jahren wird das „ehemalige Gotteshaus“ an der Josefstraße durch unterschiedliche Kulturveranstaltungen bereits lebendig gehalten und zuletzt waren auch unterschiedliche Sportgruppen vor Ort aktiv und haben das „Kirchenschiff“ genutzt. Auch Antje Meier war schon im Jahr 2018 mit vielen Kursteilnehmerinnen vor Ort und im Jahr 2019 mit ihrem Ausstellungsformat „Kunst und Mehr“ in der Kirche präsent.

„Es war immer ein Lebenstraum ein eigenes Atelier zu eröffnen, wo Menschen kreativ werden und einfach entspannen können und eine Auszeit für sich erhalten. Wenn dabei noch ein wunderbares Kunstwerk entsteht und die Teilnehmerinnen stolz nach Hause fahren, ist es das Schönste,“ so Antje Meier.

Die seit vielen Jahren bekannte Künstlerin hat unter anderem an der jährlichen Designroute des Vlipp Vereins (Kultur- und Kreativakteure in Gladbeck) regelmäßig als Teilnehmerin ausgestellt und zahlreiche Kursteilnehmerin mit ihren unterschiedlichen Angeboten in den letzten Jahren im privaten Malatelier zu Hause begeistert. Der Schwerpunkt liegt dabei nach wie vor auf der Acrylmalerei, welche in Malkursen am „Vormittag“, „Wochenendworkshops“, „After-Work-Malen“, „persönliche Malsessions“ für Erwachsene und Kinder begleitet werden. Auch individuelle Geschenke, unter anderem „Junggesellinnenevents“ und, „Firmenevents“ als auch Auftragsmalerei ist bei Antje Meier ein weiteres Element.

„Es ist immer wunderbar und erfüllend, wenn Menschen mit einem Lächeln und Dankbarkeit aus den Kursen gehen. Dabei können Anfänger wie Fortgeschrittene wundervolle Stunden in entspannter Atmosphäre verbringen,“ freut sich Antje.

Im Jahr 2021 reifte dann bei ihr der Wunsch den eigenen Lebenstraum zu verwirklichen, da das private Atelier aus allen Nähten platzte. Schnell war Martin Schmidt von dem neuen Konzept begeistert, denn es war immer sein Anliegen die ehemalige Kirche „kulturell und künstlerisch“ lebendig zu halten und gerade auch in Alt-Rentfort mit seiner lebendigen Struktur ein neues „Schmuckstück“ zu geben. Besonders wichtig waren Schmidt und Meier viele Elemente zu erhalten und das gesamte Konzept flexibel zu gestalten. Darüber hinaus auch für andere Formate und Angebote offen zu sein. So wurden die ehemaligen Kirchenstühle in liebevoller Arbeit farbenfroh neu bezogen. Die Ausstellungsfläche wurde mit mobilen Wänden auf Rollen, welche eigens entwickelt wurden, als Galerie für Bilder umgesetzt.

Dabei soll die neue Location für ausgesuchte Firmenveranstaltungen als auch besondere Anlässe buchbar sein, damit das "Atelier 1952" ein lebendiger Ort in Gladbeck-Rentfort wird. Der "Name & Design" geht auf das Gründungsjahr der ehemaligen Martin-Luther-Kirche zurück und auch die ansässigen Nachbarn des evangelischen Kirchenkreises sind seit Kindheitsjahren bekannt, da selbst die Kinder von Antje Meier bei Iris Stehr in den frühkindlichen Kursangeboten waren.

Damit aber noch nicht genug, denn mit Beginn des Jahres 2022 sollen auch neue Interessierte angesprochen werden und Antje Meier startet mit „Action-Painting“ und „Acrylic-Pooring“- Angeboten. Hierbei wird beim zwanglosen gemeinsamen Gestalten auf freie, energiegeladene Art und Weise ein mitreißendes Event und Erlebnis erzielt. Action Painting ist für jedermann geeignet, auch für Menschen, die mit der Malerei eigentlich nichts zu tun haben. Ideal für kleine Teamevents, Freunde und Familienerlebnissen der besonderen Art.

Acylic Pouring ist eine experimentelle Maltechnik mit Acrylfarben, mit der sich außergewöhnliche Kunstwerke erstellen lassen. Das Besondere an der „Acyl-Fließtechnik: Sie ist immer ein Experiment, dessen Ergebnis nicht vorhersehbar sind, und schafft sehr abstrakte, schöne, kreative Werke.

Da das neue Kreativquartier auch für andere Formate ausgerichtet ist, wird auch zeitnah das „Nahtquadrat“ mit besonderen Nähkursen und Angeboten ins „Atelier 1952“ einziehen. Hier wird Christina Wesselmann aus Dorsten ihre Selbständigkeit beginnen und ihre Leidenschaft und Hobbynäherei jetzt auch anderen näherbringen.

Antje Meier erinnert sich noch an ihrem eigenen Werdegang als vor vielen Jahren die Künstlerin ihr „Hobby zum Beruf“ gemacht hat. Somit soll ihr neues Atelier einfach für viele Menschen ein kreativer Ort werden und besondere Stunden, welche Art auch immer, sein. "Es ist für jeden etwas dabei und (fast) alles ist möglich. Gerade in Corona-Zeiten suchen die Menschen Zeit zum Verweilen und Relaxen und die gesamte Kirchenfläche ist sehr großzügig mit viel Abstand gestaltet. Alle Kurse finden unter den gültigen Corona-Bedingungen statt und können sofort gebucht werden. Eine offizielle Einweihungsfeier wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben, damit alle mit einem guten Gefühl das neue Schmuckstück in Alt-Rentfort begutachten können," so Antje Meier abschließend.