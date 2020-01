Da ist Party-Stimmung angesagt: Bei der Premiere von "One Night of Rock" werden gleich zwei gestandene Ruhrgebiets-Bands am Samstag, 14. März, im "Brauhaus am Ring" in Kirchhellen, Kirchhellener Ring 80 bis 82, über vier für Live-Sound vom Feinsten sorgen.

Freuen dürfen sich die Fans auf die erfolgreichsten Hits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren.

Ein Garant für beste Oldie-Musik ist die Band "The Servants". Unter dem Motto ""Born to Rock" haben sich die fünf Musiker zusammengetan. Angelehnt an den "Queen-"Hit "We will rock you" sind die "Servants" schon seit 1966 auf den Bühnen im gesamten Ruhrgebiet und in ganz Deutschland zu Hause. Die Formation um Frontmann, Gitarrist und Sänger Bernhard Wedding lädt die Zuhörer zu einer kulturellen Achterbahnfahrt durch die Welt der Musik ein. Energiegeladener Beat wechselt sich mit Rock`n`Roll und kernigen Grooves ab. Mit Hits von "Status Quo", "Dire Straits", "Queen", "AC/DC", "T-Rex", "ZZ-Top", "Rolling Stones", "CCR", "The Sweet", "The Beatles", "Guns`n`Roses", "Beach Boys", "E.L.O" oder auch "Billy Idol" versprechen die "Servants" eine "ultimativ Retro-Party". Und bei Bernhard Wedding, einziger noch verbliebener Musiker der 1966er-Urformation, steigt die Vorfreude täglich: "Wir sind zum ersten Mal hier und freuen uns ganz besonders auf diese, für uns eben neue, Spielstätte."

Unterstützt werden die "Servants" von der fünfköpfigen Band "Först April". Das Quintett um Sänger Thomas Henninges wirbt mit "Rock & Blues - absoluteley live & perfect!" für sich. Im Repertoire der Band finden sich unter anderem Titel von "Gary Moore", "Joe Cocker", "U2", "Golden Earing", "Erich Clapton", "Blues Brothers" und "James Brown" wieder. Ebenso aber auch deutschsprachige Rocksongs von "BAP" und "Westernhagen".

Die Party "One Night of Rock" steigt am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr. Der Einlass beginnt schon um 19 Uhr.

Der Vorverkauf von Eintrittskarten hat bereits begonnen und erhältlich sind die Tickets in Kirchhellen im "Brauhaus am Ring", Tel. 02045-959000; in der Humboldt-Buchhandlung an der Schulte-Delitsch-Straße 1, Tel. 02045-83947; sowie in der Tankstelle Josten an der Bottroper Straße 18 bis 20, Tel. 02045-2128. Gleiches gilt für das "Musikforum Bottrop" in Bottrop-Mitte, Pferdemarkt 2, Tel. 02041-20177. Wer möchte kann aber auch die Servants Ticket-Hotline, Tel. 0162-9190969, nutzen. Und weitere Infos gibt es im Internet unter theservants.de