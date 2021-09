Der bekannte Kabarettist Bernd Stelter kommt mit seinem humoristischen Programm "Hurra! Ab Montag ist wieder Wochenende" nach Gladbeck.

Am 16. September kann man ihn um 20 Uhr in der Stadthalle begrüßen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Veranstaltung wird nach der 3 G Regel durchgeführt: Auf den Laufwegen muss eine Maske getragen werden, auf dem Sitzplatz nicht.