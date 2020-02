Gladbeck: Mathias-Jakobs-Stadthalle am Samstag, 08. Februar beim St. Johannes-Karneval.

Ein Super-Programm hatten die Karnevals-Akteure einschl. Elferrat aus den Reihen der St. Johannes-Gemeinde wieder wie all die Jahre auf die Beine gestellt. Henning Habeth und Philipp Hemmers führten gekonnt durch das Programm. Und so ging es auch direkt nach dem Einzug des Elferrates, begleitet von lauten Beifallsbekundungen, mit dem Programmablauf und Darstellern aus eigenen Reihen los.

Angesagt wurden sogleich dann auch als nächsten Programmpunkt "Birte & Tobias".

Des weiteren folgten der Trötemann, dargestellt durch Heinz Enxing. Die Tanzgarde, ebenfalls mit Darstellern aus eigenen Reihen, zeigte mit ihrem Showtanz eine beachtliche rasante Action auf der Bühne.

Es folgten: Felix Pfaff und anschließend die Gruppe "No Names", wobei u. a. auch Gruppenmitglied Nicole Wehrmann mit "Cindy aus Marzahn" für frenetischen Beifall beim Publikum sorgte. "Ulrike und Petra" mischten auf und die Showtanz-Garde fand im Anschluss mit ihrem Gardetanz I eine weitere Gelegenheit, für ordentlich Beifall zu sorgen.

Es folgten Knall auf Fall: Basti & Stefan, Elf Elfen, Six Pack, Hilaaas & Frau Fritsche. Die Tanzgruppe legte ihren Gardetanz II gekonnt auf die Bühne und anschließend wurden die Bierkapitäne angesagt.

"4 : 1" war der nächste Punkt, bevor das große Finale begann, gefolgt vom anschließenden Auszug der Elfer.

Ein rundum tolles Programm, welches von allen Akteuren gemeistert und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Dagmar Wollschläger-Musiol, die Leiterin der Stadthalle Gladbeck, zeigte im Verlauf des Abends einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck, weil es gemeinsam mit ihrem kompletten Team in der Halle wieder einmal mehr gelungen war, für einen tollen und reibungslosen Ablauf eines Events zu sorgen.