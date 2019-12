Ein musikalisch-weihnachtlicher Alternativabend im ehemaligen Gladbecker Finanzamt

Wer „vom Himmel hoch“ und „Last Christmas“ einfach nicht mehr hören kann, bei Jazz und Dixie lieber sofort die Flucht ergreift und auch bei Schlagermusik und Rap den Lautstärkeregler nach unten dreht, der fühlte sich am vergangenen Freitag so richtig wohl im „Speak-easy“, das ist die Kantine im ehemaligen Finanzamt. Und da ging es gleich fetzig los mit dem Gitarrenspielkreis der Gladbecker VHS unter der Leitung von Daniel Grillo. Sogar deutsche Alternativmusik stand auf dem Notenzettel, da sangen viele Besucher gleich beherzt mit und das nicht nur bei „alles nur, weil ich Dich liebe“ von den „Toten Hosen.“

Nach der Umbauphase rockte die Gladbecker Band „Last Chance“ los. Gleich das erste Stück „Stand by me“ von Ben King begeisterte die Besucher, danach „Fairytale of New York“ von den Pogues, so ging es munter weiter.... Weihnachtsmusik – einmal anders!