Ich habe mich sehr gefreut!

Erst vor ein paar Tagen habe ich auf Youtube ein Video mit der wichtigsten Information überhaupt gefunden: Die Weihnachtsgeschichte und ein Weihnachtsgruß von unserer Bürgermeisterin Bettina Weist.

Die Turmbläser, die leider dieses Jahr auf ihren Weihnachtsauftritt verzichten mussten, fassten die Ansprache und die Weihnachtsgeschichte kunstvoll mit Weihnachtsliedern ein.

Ich war sehr erfreut diese Weihnachtsansprache zu sehen, weil diese frohe und hoffnungsvolle Botschaft weitgehend verlorengegangen ist. Dies kann ich leider aus eigener Erfahrung sagen. Auch in dieser Adventszeit war ich als Nikolaus in den Straßen von Gladbeck unterwegs. Die Kinder waren sehr schnell zur Stelle. Ich fragte sie jeweils: "Weißt du warum wir Weihnachten feiern?".

Wie auch in vergangenen Jahren wussten die allerwenigsten Kinder, was Christen an Weihnachten feiern. Als ich dann den Kindern auf die Sprünge half und sagte, dass es ein Geburtstagsfest sei, ging ein paar wenigen Kindern ein Lichtlein auf: "Der Geburtstag von Jesus".

Jetzt kann man vielleicht meine Freude verstehen, dass die Stadt Gladbeck in Zusammenarbeit mit Bettina Weist mittels des Videos unmissverständlich über das Hauptsächliche des Weihnachtsfestes informiert hat. Diese Aufklärungsarbeit ist dringend nötig.

Danke Gladbeck! Danke Frau Bettina Weist!

Hier der Link zum besagten Weihnachtsgruß-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=gBTzsDEFYwE

Ps: Vergiss nicht: Du bist wertvoll!