Der reisende Prediger Olaf Lehmann und seine Frau Iris „besuchen“ Jehovas Zeugen in Gladbeck



Die örtliche Gemeinde der Zeugen Jehovas in Gladbeck freut sich, den reisenden Prediger Olaf Lehmann zusammen mit seiner Frau Iris, zumindest virtuell, zu treffen. Wie die letzten Monate zeigten, ist es auch via Videokonferenz möglich, sowohl Informationen als auch Emotionen zu transportieren.

Somit laden Jehovas Zeugen zu einem besonderen virtuellem Gottesdienst, am 24.01.2021, um 10.00 Uhr in ihren virtuellen Königreichssaal ein.

Olaf Lehmann wird über eine spannende Prophezeiung oder Voraussage der Bibel referieren. Aber- die Bibel und spannend, passt das zusammen? Das lässt sich herausfinden!

Jehovas Zeugen verzichten seit Beginn der Covid-19-Pandemie auf Gottesdienste in ihren Königreichssälen, laden aber nach wie vor jeden dazu ein, ihre Gottesdienste virtuell zu erleben. Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen digital besuchen möchte, kann die Zeugen vor Ort direkt kontaktieren und erhält dann die Zugangsdaten: 02043/73242