Er wohnt zwar in Gelsenkirchen, ist aber auch in Gladbeck, nicht zuletzt aufgrund seiner mehr als 15jährigen Tätigkeit als Lehrer an der Erich-Kästner-Realschule im Schulzentrum Brauck, bestens bekannt: Die Rede ist von Jörg Lehwald, der von der Presse auch als "Frank Zappa der Liedermacher" bezeichnet wurde.

Beruflich gesehen genießt Lehwald inzwischen den Ruhestand und die damit zur Verfügung stehende Zeit hat er genutzt, um ein Medienpaket im XXL-Format zu produzieren. Mit eigenen Songtexten, Gedichten, Kommentaren sowie 31 Songs. Alles gebündelt in einem fast 150 Seiten starken Druckwerk, dem auch zwei Musik-CDs beiliegen.

Als Liedermacher war Jörg Lehwald international unterwegs, gab nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Österreich und in den Niederlanden Konzerte. Im Zeitraum von mehr als 32 Jahren entstanden viele Songs und Gedichte. Und eben alle Werke, die um das Thema "Liebe" in all seinen möglichen Facetten kreisen, hat der Künstler in seinem Mammut-Werke bestehend aus insgesamt 77 Werken unter dem Titel "Liebe, Lust und Leid" zusammengefasst.

Thematisch umfasst die Reise durch die Welt der Gefühle fünf Zyklen. Der Abschnitt "Verlieben/Liebe" umfasst die Zeit des euphorischen Verliebtseins und der bleibenden Liebe in einer glücklichen Beziehung. Im Abschnitt "Krise" geht es dagegen um die Zeit, in der im Alltag Langeweile, Unzufriedenheit und auch Streitigkeiten aufkommen. Bis hin zum Gedanken über ein Ende der Liebe. Weiter geht es mit "Trennung/Liebeskummer" und damit die Zeit des Auseinanderbrechens der Beziehung, einhergehend mit den damit verbundenen Problemen als auch Gefühlen. Es schließt sich der Zyklus "Verlust/Trauer" an, in dem es um die Zeit des Verlassen-Seins, der Verletzung und der schmerzlichen Erinnerungen, die zurückbleiben, geht. Das letzte Kapitel trägt den Titel "Rückblick/Neubeginn", gibt es natürlich auch die Zeit danach, die geprägt ist von Hoffnung und auch die Möglichkeit einer neuen Liebe beinhaltet.

"Den Leser erwartet eine Reise durch die Welt der Gefühle", verspricht Jörg Lehwald. "Durch die Welt der Gefühle mit all ihren möglichen Situationen, die mit Liebe und Beziehung zu tun haben. Vom SichVerlieben bis hin zum Trennungsschmerz."

In der Tat ist es ja so, dass es wohl kaum einen Menschen gibt, der nicht schon mal verliebt war. Und es gibt viele Paare, die stolz auf ihre in Liebe geführte langjährig bestehende Beziehung sind. Aber es gibt auch Kehrseite der Medaille, verbunden mit der Feststellung, dass die große Liebe dann doch nicht ewig hält. Es kommt zu Krisen und der oft beschworenen Midlife-Crisis. Und dann taucht auch die Frage "War das nun schon alles?" auf. Liebe kann auch wehtun, kann zu Liebeskummer führen - ob nun aufgrund unerfüllter Liebe oder aufgrund des Verlustes des Partners.

Mit einem versöhnlichen Rückblick auf die gemeinsame Zeit und einem hoffnungsvollen Neustart schließt sich der Kreis, den Jörg Lehwald in den fünf genannten Zyklen mit Songtexten, Gedichten und Liedern zu einem Thema zusammenfasst. Und so mancher Leser dürften das Wechselbad der Gefühle durchaus bekannt sein...

"Liebe, Lust und Leid" ist beim Noel-Verlag erschienen und im Kaufpreis von 24,90 sind das Buch inklusive der zwei CDs als auch eine Download-Card enthalten. Erhältlich ist das Buch beim Verlag (info@noel-verlag.de, Tel. 08802-907445), in Buchhandlungen (OSBN 978-3-96753-045-2) und natürlich in diversen Online-Shops.