Ja, es gab sie einmal: die Linie 17 einer

Straßenbahn Gladbeck ~ Kirchhellen



und ~ zurück !

In Erinnerung daran hat man in Kirchhellen, Nahe einer Bushaltestelle (an der Allee Str.)

eine Tafel angebracht die an die Straßenbahnlinie 17,

der Vergangenheit erinnern soll.

In der heutigen Zeit wäre sicherlich

eine Straßenbahn

das saubere Verkehrsmittel.

Diese "Tram", der Linie 17 fuhr allerdings nicht nur von Gladbeck nach Kirchhellen

sondern bot auch die Fahrt durch Gladbeck weiter bis nach GE- Horst -Essener Str. an.

Wie ja in GE heute noch üblich, viele Straßenbahnen für

Umweltfreundlichen Öffentlichen Verkehr sorgen !

Am Bauzaun an der kath. Kirche gegenüber ein hübsches Natur-Bild auf "Tischdecke" .

[ Erinnerungen an Straßenbahn

Als die Tram noch von Gladbeck nach Kirchhellen rollte

https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-kultur/als-die-tram-nocErinnerungen an StraßenbahnAls die Tram noch von Gladbeck nach Kirchhellen rollte h-von-gladbeck-nach-kirchhellen-rollte_a1473536 hier finde ich interessant u.a. : bereits die Werbungen auf der Bahn für Jägermeister ]