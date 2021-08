Am Sonntag, 29. August, lädt das Autoren-Duo Rainer Wüst und Nadine Muriel um 15 Uhr am Heidhofsee bei Kirchhellen zu einer neuerlichen Wanderlesung ein.

Die beiden Autoren begleiten die Wanderung und lesen unterwegs an markanten Stellen ihre Geschichten aus dem Buch „Wundersame Haustiere und wie man sie überlebt“, das dieses Jahr im Lindwurm Verlag erschienen ist. Bereits im Juli kam die von Rainer Wüst und Nadine Muriel organisierte Wanderlesung beim Publikum gut an. Nun dürfen sich die Zuhörer auf phantasievolle Geschichten über Haustiere mit magischen Fähigkeiten freuen. Denn Chaos ist vorprogrammiert, wenn man einem tierischen Mitbewohner der besonderen Art Einzug gewährt – davon erzählt der Sammelband „Wundersame Haustiere und wie man sie überlebt“ in 16 miteinander verknüpften Geschichten.

Rainer Wüst und Nadine Muriel geben eine Kostprobe davon und verraten ihren Zuhörer, was den Besucher einer phantastischen Zoohandlung erwartet, welche erstaunlichen Eigenschaften ein scheinbar harmloses Kaninchen an den Tag legen kann und was passiert, wenn man seinen inneren Schweinhund zum Verkauf anbietet.

Die idyllische Landschaft am Heidhofsee bietet eine reizvolle Kulisse für diesen tierischen Lesespaß. Während der Wanderung kann man ungezwungen mit den beiden naturliebenden Autoren ins Gespräch kommen.

Die Wanderlesung beginnt am Wanderparkplatz Heidhofsee Kletterpoth in Kirchhellen, Dinslakener Str.25/7, gegenüber Flugplatz Schwarze Heide, und wird dort nach etwa . 3,5 Stunden enden. Teilnehmer die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, können nach Absprache in Kirchhellen abgeholt und nach der Wanderlesung dorthin zurückgebracht werden, da es leider keine geeignete Busverbindung zum Heidhofsee gibt. Die Wegstrecke beträgt rund fünf Kilometer.

Es wird mehrere Lese-Pausen geben, wo auf rustikale Art die selbstmitgebrachten Speisen eingenommen werden können. Jeder sollte daher genügend Getränke und vielleicht ein Lunchpaket dabei haben.

Die Teilnahme kostet pro Person 7,50 Euro. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist entweder ein Corona-Impfnachweis (vollständiger Impfschutz) oder ein negativer Corona-Test (Testzentrum, nicht älter als 24 Stunden). Zudem gelten während der Wanderlesung weiterhin die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen (Abstand halten; Maske aufsetzen, wenn Abstand halten kurzzeitig nicht möglich ist). Den diesbezüglichen Anweisungen der Organisatoren ist Folge zu leisten.

Hunde dürfen angeleint auf die Wanderlesung mitgenommen werden, sofern sie verträglich und ruhig sind. Bei schlechtem Wetter fällt die Wanderung aus, bei Nieselregen oder ähnlichem Wetter wird eine kürzere Route genommen.

Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung bei Rainer Wüst unter 0172/5979736 oder wanderlesung-wuest@email.de möglich.