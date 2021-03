Einladung zum Gedenkgottesdienst per Videokonferenz



Jehovas Zeugen in Gladbeck laden in diesem Jahr per Brief zu ihrem wichtigsten Gottesdienst im Jahr ein

Der Todestag von Jesus Christus, der sich dieses Jahr am Samstag, den 27. März jährt, stellt für viele Christen das wichtigste Ereignis im Jahr dar. Jehovas Zeugen erinnern mit Millionen Besuchern weltweit jedes Jahr durch einen besonderen Gedenkgottesdienst daran. Da die Religionsgemeinschaft jedoch aufgrund der Pandemie und zum Schutz ihrer Umgebung nach wie vor auf Präsenzgottesdienste verzichtet, wird dieser Gedenkabend in der Gemeinde in Gladbeck am 27. März um 19.00 Uhr per Videokonferenz abgehalten.

Einladung per Brief

Auf ihre typischen persönlichen Besuche verzichten Jehovas Zeugen derzeit weltweit. Die Gemeinde in Gladbeck lädt darum viele ihrer Nachbarn und Bekannten dieses Jahr per Brief ein.

Eingeladen wird auch zu einem besonderen Vortrag, der bereits am 21.03.2021 um 10.00 Uhr gehalten wird. Er stimmt die denkwürdige Woche ein. Die Einladung ist wie jeder andere Brief von Jehovas Zeugen laut eigenen Angaben freundlich gemeint und soll lediglich einen persönlichen Besuch ersetzen.

Jeder, der an diesen Gottesdiensten teilnehmen möchte, ist eingeladen, Jehovas Zeugen vor Ort zu kontaktieren, um einen Zugang zur Videokonferenz zu erhalten: 02043/73242