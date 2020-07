GALERIE B-S =Auflösung =Ende

Meine Frau Barbara, gelernte Buchbinderin, betrieb in der Friedrichstraße 28, viele Jahre, eine Einrahmungs.- Buchbinder.- und Papierkunstwerkstatt.

Viele Gladbecker genossen jahrelang ihre Fantasie, Witz und Kreativität, an Kleinkunstwerken, Radierungen, fertige Rahmen, handgefertigte Bücher, Mappen und auch Originale, anderer Künstler.

Aber, jetzt ist SCHLUSS, weil es nun mal seien muss.

2 Räume voller Schnäppchen, Bilder, fertige Ramen, Leisten, Originale, Papierkunst u.s.w., sind zu leeren.

Dort stehen auch noch 2 Planschränke mit 16 großen Laden, voll, mit wertvollem Papier, DIN A0, Druck.- u. Zeichenpapier,(handgeschöpft, Nepal, Japan), die in gute Künstler-Hände möchten.

Darum auf zur letzten Gelegenheit, ein individuelles Schnäppchen zu erwerben, denn sonst landet alles im MÜLL. Was schade wäre!

Also, bei Interesse, bald kommen, staunen, zuschlagen, mitnehmen und nach Hause tragen.

mb.schlueter@gmx.de oder, Tel. 02043-28618

-Der-SCHNÄPPCHEN-VERWALTER-