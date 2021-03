Unter dem Motto „Wir waren nie weg“ gibt es am Freitag, 26. März, eine waschechte Premiere, denn dann steigt ab 17 Uhr das "1. Gladbecker Streaming-Konzert".

„Künstler, Musiker und Kulturschaffende haben es in diesen Zeiten besonders schwer. Mit diesem Konzert wollen wir auf ihre Situation aufmerksam machen und zeigen, wie sehr Gladbeck eine lebendige Kulturszene braucht.“ Mit diesen Worten wirbt Bürgermeisterin Bettina Weist für den Live-Event, bei dem auf der Bühne der Stadthalle der Singer und Songwriter Florian Nienerza, die Musikschule Pianissimo und die Band „Take 5“ auftreten werden.

Die Idee zum ersten Gladbecker Streaming-Konzert hat der Gladbecker Ratsherr Robert Ernst an Bürgermeisterin Bettina Weist herangetragen. Schnell waren sich beide einig, das Projekt gemeinsam mit Anke Nienhaus vom Kulturamt auf die Bühne zu bringen. Und so gibt es am 26. März zwei Stunden lang "Musik made in Gladbeck".

Übertragen wird dasKonzert auf den Kanälen Youtube und klanghelden tv und auf den städtischen Facebook-Seiten.

Organisator Robert Ernst hofft auf zahlreiche Spenden, die den beteiligten Künstlern zu Gute kommen. „Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Gladbeckerinnen und Gladbecker das Konzert schauen und die Arbeit mit Spenden honorieren. Diese sind ausschließlich für die beteiligten Musikerinnen und Musiker gedacht.“

Dazu wird im Vorfeld der Veranstaltung ein Solidaritätsticket verkauft, bei dem jeder Spender selbst über den Betrag entscheiden kann. Zu bekommen ist das Ticket am Donnerstag, 25. März, von 10 bis 13 Uhr an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53 und am Freitag, 26. März, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr in der Gladbeck-Info im Erdgeschoss des Alten Rathauses, Willy-Brandt-Platz 2.

Außerdem wird während der Konzertübertragung regelmäßig eine entsprechende Kontoverbindung eingespielt.