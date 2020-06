Nach der Corona-Zwangspause ist der Bücherbus der Stadtbücherei Gladbeck ja schon seit einigen Wochen wieder unterwegs.

Das wird auch in den Sommerferien, die bekanntlich am 29. Juni beginnen, der Fall sein. Allerdings gilt dann ein "Sommerferien-Fahrplan", denn bis zum 11. August wird die rollende Bücherei nicht die Haltestellen an den Schulen anfahren. Daher werden die übrigen Haltstellen im gesamten Stadtgebiet auch bereits in den Vormittagsstunden angesteuert.

In der Praxis bedeutet dies, dass der Bücherbus jeden Dienstag von 9.15 bis 9.45 Uhr vor dem Haus Busfortshof 5 in Brauck, von 10 bis 10.30 Uhr auf dem Marktplatz an der Münsterländer Straße in Rosenhügel sowie von 10.45 bis 11.15 Uhr am Haus Wielandstraße 114 in Butendorf Halt macht. Hinzu kommt am 28. Juli und am 11. August von 11.30 bis 12 Uhr der Kindergarten Oase an der Breslauer Straße 45 in Butendorf und zur genannten Zeit, allerdings am 7. und 21. Juli sowie am 4. August der Kindergarten Löwenzahn an der Breuker Straße 37 bis 39 in Brauck.

Mittwochs wird von 9.30 Uhr bis 10 Uhr am Krusenkamp 9 (an der Turnhalle) in Gladbeck-Ost Station gemacht, anschließend von 10.30 bis 11.15 Uhr auf dem Zweckeler Marktplatz an der Tunnelstraße sowie von 11.30 bis 12 Uhr an der Ecke Schulten-/Woorthstraße in Schultendorf.

Und an den Donnerstagen ist der Bücherbus von 9 bis 9.30 Uhr an der Ecke Albert-Einstein-/Uechtmannstraße zwischen Rentfort-Nord und Zweckel, von 9.45 bis 10.15 Uhr vor dem Haus Kirchhellener Straße 51 in Renfort und von 10.30 bis 11 Uhr an der Agnesstraße 40 (vor der Albert-Schweitzer-Schule) in Ellinghorst anzutreffen. Obendrein wird am 9. Juli von 11.30 bis 12.10 Uhr der Kindergarten St. Marien, Horster Straße 341, in Brauck bedient.

Ab dem 12. August gelten dann wieder die üblichen Haltezeiten.