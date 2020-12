Tja, das hatten sich die Verantwortlichen sicherlich auch ganz anders vorgestellt, denn das 40. "Turmblasen" am Tag vor Heiligabend sollte im gebührenden Rahmen begangen werden.

Denn eben das "Turmblasen" hat in Gladbeck mittlerweile Kultstatus erlangt, lockte in den letzten Jahren jeweils am 23. Dezember tausende von Besuchern an, die rund um das Rathaus den Klängen vom Sparkassenturm lauschten. Da konnte man schon von Volksfeststimmung reden.

Coronabedingt kann diese schöne Tradition in diesem Jahr nicht stattfinden. Um trotzdem Festtagsstimmung aufkommen zu lassen und aufs Weihnachtsfest einzustimmen, hat sich die Stadt Gladbeck in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Dazu Bürgermeisterin Bettina Weist "Wir zeigen zur Zeit des eigentlichen Turmblasens diesmal den Film ‚Gladbecker Weihnacht‘. Dazu hat das Blasorchester unserer Musikschule bereits im Vorfeld stimmungsvolle Musik eingespielt, wir zeigen wunderbare Fotos von Gladbeck von oben und lassen uns natürlich auch ein Adventsgedicht erzählen."

Die Produktion des Filmes hat übrigens mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Gladbeck realisiert werden können. Womit sich der Kreis wieder schließt, denn auch das "Turmblasen" wird von der Sparkasse gesponsert.

Zu sehen ist der Film „Gladbecker Weihnacht“ am 23. Dezember, 18 Uhr, auf der Homepage der Stadt Gladbeck unter www.gladbeck.de/gladbecker-weihnacht und in den sozialen Medien der Stadt.

Zusätzlich wurde der Film auch dem St. Barbara-Hospital und den Gladbecker Senioren- und Pflegeheimen zur Verfügung gestellt.