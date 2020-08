Diese Tradition lässt sich auch von der Corona-Pandemie nicht stoppen: Im Herbst startet die bekannte Konzertreihe „Forum Deutscher Musikhochschulen" des Kulturamtes der Stadt Gladbeck in ihre nunmehr schon 33. Saison.

Und dem Künstlerischen Leiter Heinrich Menning ist es einmal mehr gelungen, hochbegabte Talente des musikalischen Nachwuchses aus ganz Deutschland für Auftritte in der Stadthalle an der Friedrichstraße in Gladbeck-Mitte zu gewinnen. Die Durchführung der Konzertreihe wird auch in der bevorstehenden Spielzeit wieder von der Sparkasse Gladbeck unterstützt.

Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven wird ein Klaviertrio der Musikhochschule Münster das Thema „Beethoven bei uns“ aufgreifen. Zum Auftakt der Konzertreihe am Dienstag, 6. Oktober, 20 Uhr, werden Rika Tanimoto (Violine), Julia Wasmund (Violoncello) und Bomi Koo (Klavier) neben der Violinsonate in A-Dur op. 30, Nr. auch die Cellosonate in A-Dur op. 69 und das sogenannte „Geistertrio“, Klaviertrio in D-Dur op. 70, Nr. 1, darbieten.

Weiter geht es am Dienstag, 10. November, um 20 Uhr. Um die musikalische Vielfalt, die die Musikhochschule Franz Liszt Weimar bietet, zu demonstrieren, hat sich Heinrich Menning entschlossen, gleich zwei Ensembles einzuladen. Vor der Pause wird das Akkordeonduo con:trust Stücke unter anderem von Vivaldi, Bobby Hebb, Jukka Tiensuu und Eigenkompositionen zu Gehör bringen, bevor nach der Pause das Trio Vimaria mit Beethovens „Gassenhauer“ Trio op. 11 und Nino Rota´s Trio übernimmt.

Studierende der Hochschule für Musik und Theater Hamburg werden dann am Dienstag, 8. Dezember, ab 20 Uhr zu Gast sein. Antonio Di Dedda (Klavier) und Benedikt Loos (Violoncello) werden den musikalischen Part übernehmen. Begleitet wird das Programm mit Texten, Gedichten und Kurzgeschichten, die der Sprecher Dennis Svenson präsentiert.

Stücke von Beethoven, Liebermann und Mendelssohn Bartholdy erwartet die Besucher zum musikalischen Start ins Jahr 2021. Am Dienstag, 12. Januar 2021, wird ab 20 Uhr das Arcon Klaviertrio der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin in Gladbeck erwartet.

Ein Posaunenchor der Klasse von Prof. Matthias Gromer von der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf ist am Dienstag, 9. Februar, ab 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle. Von „Scherzo Funébre“ bis zu „Funny Face“ wird Posaunenmusik aus sechs Jahrhunderten zu hören sein.

Von der Folkwang Universität der Künste aus Essen kommt ein Klavierquartett am Dienstag, 16. März, um den Besuchern der Konzertreihe ab 20 Uhr Werke von Ludwig van Beethoven, Frank Bridge und Gabriel Fauré zu präsentieren.

Den Abschluss des 33. Forums Deutscher Musikhochschulen werden Studierende der Klavierklasse von Prof. Wolfgang Manz von der Musikhochschule Nürnberg am Dienstag, 11. Mai, gestalten. Ab 20 Uhr greifen die Musiker noch einmal ihr Thema „Das Beethoven-Jubiläumsjahr 2020“ auf, da das für den 20. Mai 2020 vorgesehene Klavierkonzert mit Klavierschülern von Prof. Manz aufgrund von Corona ausfallen musste.

Entsprechend der Corona-Schutzverordnung entfällt in der Stadthalle – unter Berücksichtigung festgelegter Auflagen – die Abstandsregelung von 1,50 Metern, wenn die Veranstaltungsfläche mit festen Sitzreihen ausgestattet und die Rückverfolgung der Teilnehmer dadurch gesichert ist. Das bedeutet für die Besucher dieser Konzertreihe, dass beim Kauf von Eintrittskarten eine Registrierung des Namens, der Adresse und der Telefonnummer notwendig ist.

Aufgrund der gegenwärtigen Sachlage möchte das Team der Stadthalle die Kassensituation deutlich entspannen. So werden die Besucher dringend gebeten, die Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben. Dabei bietet die Kasse der Stadthalle verschiedene Möglichkeiten an. Die Karten können persönlich an der Stadthallenkasse, Friedrichstraße 53, Gladbeck, erworben werden (Kassenzeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr), die Tickets können aber auch online unter www.gladbeck.de/kulturveranstaltungen oder per Vorkasse gekauft werden. Sollten sich die Besucher für die Vorkasse entscheiden, können die Tickets vorab an der Kasse unter Tel. 02043-992682 beziehungsweise per E-Mail unter mjs-kasse@stadt-gladbeck.de bestellt werden. Die Besteller erhalten dann umgehend eine Rechnung mit den Überweisungsdaten. Direkt nach Geldeingang werden die Tickets versandt.

Der Ticket-Normalpreis beträgt sechs Euro zuzüglich Gebühren. Ermäßigungen sind möglich und an der Stadthallenkasse nachzuweisen.

Der Einlass zu den Veranstaltungen erfolgt jeweils ab 19 Uhr über zwei Saalzugänge. Der als "Bühneneingang" gekennzeichnete Zugang ist dabei den Besuchern der Reihen 1 bis 6 und der bekannte Haupteingang der Stadthalle den Ticketinhabern der Reihen 7 bis 12 vorbehalten. Mit dem Vorstellungsbeginn schließt der Zugang zum Theatersaal. Ein sehr pünktliches Erscheinen ist daher angebracht. Und natürlich auch für den Veranstaltungsbesuch gilt: Das Tragen einer Nasen-, Mund- oder Behelfsmaske während des Ein- und Auslasses ist unumgänglich. In der Pause behalten die Besucher möglichst Platz. Das Serviceteam der Stadthalle hält ein kleines Verzehrangebot bereit. Der Verkauf erfolgt direkt am Sitzplatz.

Zur Konzertreihe erscheint in Kürze ein Jahresprogramm. Auf Wunsch wird dieses an Interessierte zugesandt. Interessenten können sich im Kulturamt der Stadt Gladbeck, Tel. 02043-992628, als auch per Mail unter annette.becker@stadt-gladbeck.de melden.