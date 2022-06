Einladung zu besonderem Referat

Gastvortrag bei Jehovas Zeugen in Gladbeck als Hybridveranstaltung

Die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Gladbeck lädt am 26.06.2022 um 10.00 Uhr zu einem besonderen 30-minütigen Referat ein. Der Reisende Prediger Olaf Lehmann, der mit seiner Frau Iris die Gemeinde in dieser Woche besucht, referiert über das Thema: „Warum Gott unser ganzes Vertrauen verdient?“ Die Veranstaltung findet im Königreichssaal, im Kirchengebäude der Zeugen Jehovas, in der Johannastraße 19 in Gladbeck statt.

Jeder ist eingeladen, das Referat vor Ort oder per Videokonferenz mitzuverfolgen, denn die Veranstaltung wird hybrid angeboten. So können Personen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Umstände besonders vor einer Infektion schützen müssen, alternativ auch von zu Hause aus teilnehmen. Die Einwahldaten zur Videokonferenz über Zoom können über die Telefonnummer 02043 73242 erfragt werden.

Der Eintritt ist frei. Es findet keine Kollekte statt.