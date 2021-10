Am Weltkindertag setzte die Südparkschule ein musikalisches Zeichen für den Zusammenhalt aller Kinder in schweren Zeiten.

"Nach einer langen Phase der Trennung, des Lernens zu Hause und dem Verzicht auf gemeinsame Unternehmungen und Aktivitäten war die Freude der Schüler und die des gesamten Teams der Südparkschule besonders groß", berichtete Rektorin Birgit Vielhauer.

Gemeinsam sangen die Kinder am letzten Schultag vor den Ferien das Lied "Wer, wenn nicht wir" auf dem Schulhof. Das Lied war zuvor mit Feuereifer in den Klassen einstudiert worden, berichtet Vielhauer und fügt erfreut hinzu: "Das Wir-Gefühl, hervorgerufen durch die Gemeinschaftsaktion, war deutlich spürbar und die Begeisterung in den Gesichtern aller Kinder zu sehen".