Zugegeben, einen schönen Anblick bietet das alte Bergarbeiterhaus an der Steinstraße in Butendorf derzeit nicht. Der "Zahn der Zeit" hat unübersehbar an dem Fachwerkbau genagt, dem nun die Abrissbirne droht.

Doch die Zerstörung eines der letzten Stücke Gladbecker Bergbaugeschichte möchte Manfred Schlüter verhindern. Denn Gladbeck könne, so der engagierte Bürger, auf eine intensive Bergbaugeschichte mit fünf Zechen zurückblicken.

"Mit etwas Initiative, wie damals am Kotten Nie, besteht aber die Möglichkeit diese Geschichtsdenkmal für das Stadtbild zu erhalten," zeigt sich Schlüter optimistisch. Für ihn wäre es auch kein Problem, wenn man das Fachwerkhaus an einem anderen Platz stadtnahen Standort wieder neu errichten würde. Und Schlüter hat auch schon einen Standort ausgemacht, nämlich am Südrand des Marktplatzes in Stadtmitte in unmittelbarer Nähe der dort stehenden Litffaßsäule. Dort könnte man das an Steinstraße abgebaute Fachwerk wieder errichten und mit einem neuen Dach könnte das Gebäude auch als Unterstand oder als kleine Kulturbühne dienen.

"Mittel sind bestimmt noch im Fördertopf für die Attraktivierung der Innenstadt vorhanden," hat sich Schlüter auch schon Gedanken über eine Finanzierung seiner Pläne gemacht. Aber auch ein "bürgerschaftliches Kooperationsprojekt" könnte seiner Meinung dazu dienen, eines der letzten Stücke Gladbecker Bergbaugeschichte zu retten.