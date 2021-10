Kein Bock auf Halloween? Lieber Oldies, Country-Songs oder Rock´n-Roll-Hits hören? Fans guter handgemachter Musik sind am Sonntag, 31. Oktober, im "Musik Pub" in Ellinghorst, Eikampstraße 93, an der richtigen Adresse.

Ab 18 Uhr sorgen dort die "Glad Backers" für Live-Sound. Schon seit Jahren sind die "Glad Backers" fester Bestandteil der lokalen Musikszene.

Einst als Duo gestartet, tritt man nun als Trio auf, denn zu Carl Schumann und Michael Schoen (rechts) hat sich Frank Lohmar gesellt. Das Repertoire der Band beinhaltet die größten Hits der 50er- bis 80er-Jahre.

Eintrittskarten sind zum Preis von 8 Euro ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Foto: Band