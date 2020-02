Der Countdown läuft, die Planungen ebenfalls und so nimmt der Feierabendmarkt 2020 in Gladbeck Gestalt an.



Organisator Martin Fries zeigt sich schon recht zufrieden, denn einen neuen Händler konnte er für bereits für den Feierabend gewinnen und mit zwei weiteren Interessenten laufen noch Verhandlungen.

Zu Ende gehen wird die "Winterpause" am Freitag, 24. April. An diesem Tag wird es auf jeden Fall Live-Musik mit der Formation "LOFX" geben. Anschließend findet der Feierabendmarkt jeweils am letzten Freitag im Monat (29. Mai, 26. Juni, 31. Juli, 28. August, 25. September und 31. Oktober) von 16 bis 21 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus in Stadtmitte statt.

Geplant sind aber auch drei "Sondermärkte", nämlich am Freitag, 15. Mai (Warum-Up für die Kneipennacht 2020 und für den Zapfenstreich des Festes der Andreas Hofer-Schützen), am Freitag, 7. August, in Verbindung mit dem Festival "Umsonst & Draußen" sowie am Freitag, 23. Dezember, im Rahmen des traditionellen "Turmblasens" der städtischen Musikschule. Am 7. August wird der "Feierabendmarkt" zudem von 16 bis 24 Uhr geöffnet sein.

Martin Fries zeigt sich auch sehr erfreut darüber, nicht weniger als acht Sponsoren zu haben, die den "Feierabendmarkt" finanziell unterstützen. Dadurch, so Fries, sei der Grundstein für ein entsprechendes musikalisches Rahmenprogramm gelegt. Hinzu kommen noch vier weitere Unternehmen, die ihr Interesse bekundet haben, sich ebenfalls als Sponsoren zu engagieren.