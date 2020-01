Vielen Gladbeckern ist der Name Lars Albrecht nicht unbekannt. Ist eigentlich auch kein Wunder, denn Albrecht betreibt vor Ort eine Nachhilfeschule und einen Kiosk, ist bekennender Skat-Fan, aktiv in der Kampfsportart Wing Chun und zudem in der Kulturszene äußerst aktiv.

Mit dem Titel "Lach-Challenge" hat der 30-jährige, der trotz seines Umzuges nach Bochum Gladbeck weiterhin verbunden bleibt, nun ein neues Buch herausgegeben. Ein Druckwerk, das inhaltlich eher weniger zu tun hat mit den Fantasy- und satirischen Kurzgeschichten, die Lars Albrecht seit dem Jahr 2012 veröffentlicht hat. Freuen darf sich der Leser auf 172 Seiten auf "komische Geschichten", wie es Albrecht, der auch zu den Mitbegründern des "Kulturfördervereins Leuchtfeder" gehörte und seit 2015 auch als Veranstalter aktiv ist, selbst beschreibt.

Denn das Leben sei schon ernst genug, glaubt der Autor. Daher wolle er dem Leser die Möglichkeit bieten, mit einem Schuss Humor und einem Augenzwinkern dem Alltag zu entfliehen. Also einfach mal lachen. Über sich selbst, über vermeintliche Experten, Fußballkings, Politiker, komische Rettungseinsätze oder auch junge Liebe. Und sich darüber freuen, dass andere Mitmenschen genau so tollpatischig sind, wie man von sich selbst glaubt.

"Lach-Challenge" bietet dem Leser den etwas anderen Blick auf Alltagssituationen. Modern interpretiert und eben einfach nur komisch...

Das Buch "Lach-Challenge" von Lars Albrecht ist im "Edition Paashaas Verlag" erschienen und ab sofort im Buchhandel (ISBN 978-3-96174-051-2) zum Preis von 9,95 Euro erhältlich. Erschienen ist das Buch auch als "Kindler-Ebook" bei "Amazon".