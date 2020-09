Smartphones sowie Handys ersetzen auch für viele Gladbecker die Fotokamera. Schnell sind die High-Tech-Produkte zur Hand und die immer leistungsstärker werdenden Kameras liefern durchaus verwertbare Aufnahmen. Aber ist es sinnvoll, wenn man mit dem Handy einfach nur ziellos herumknipst? Nein, es geht auch anders.

Dies ist die Bilanz der 30 Damen und Herren, die an dem von der am Krusenkamp in Gladbeck-Ost ansässigen "rebeq" angebotenen Handyseminar, unterstützt vom Bundesinnennenministerium und dem europäischen Sozialfond, teilnahmen. So ging es in dem Seminar auch darum, Fotomotive in Gladbeck aufzuspüren, um so auch "den Blick auf das Quartier zu schärfen“. Im Rahmen des Digitalisierungs-Seminars „aktiv und digital in gladbeck“ erfolgte auch eine Weiterbildung für den Bereich Bildbearbeitung und Laptop. Zudem wurden auch Themen wie „Das Recht am eigenen Bild“ behandelt.