Am 27. Januar ist der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". Auch in den Schulen ist die Auseinandersetzung mit dem Holocaust ein wichtiges Lernziel. Die Schwierigkeiten, die der Distanzunterricht auch bei diesem sensiblen Thema mit sich bringt, haben Schüler der Werner-von-Siemens-Realschule kreativ gelöst.

Unter der Leitung von Lehrerin Sonay Gündogan und Lehrer Markus Landwehr wurde von den Schülerinnen und Schülern zu Hause nicht nur der historische Hintergrund dieses Tages erarbeitet, sondern auch seine Bedeutung für die heutige Zeit. Die Teilnehmer haben sich mit der zentralen Frage beschäftigt, warum Erinnerung an vergangene Ereignisse und das Gedenken an die Opfer wichtig sind.

Ihre Ergebnisse haben die Jugendlichen abschließend in Form von Statements dargestellt und diese bildlich festgehalten. Aus allen Ergebnissen wurde eine sogenannte "Digitale Erinnerungswand" erstellt.