"Luther" (https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-kultur/pop-oratorium-luther-in-gladbeck_a656980), "Die Zehn Gebote" und "Martin Luther King" waren die Chormusicals in den letzten Jahren, an deren Aufführungen sich einige zehntausend Sänger beteiligten, darunter auch zahlreiche Frauen und Männer aus Gladbeck.

Dieses Jahr sollte mit dem Weihnachtsstück "Bethlehem" eigentlich ein neues Projekt hinzugefügt werden. Doch Corona hat die Planungen nun um ein komplettes Jahr verschoben. Daher ist deie Uraufführung mit 2.500 Teilnehmenden erst für den 11. Dezember 2021 im ISS Dom in Düsseldorf geplant. Geprobt wurde in den zurückliegenden Wochen dennoch: im Internet.

Am Samstag trafen sich gut 70 der insgesamt 220 Sängerinnen des Projektchores „Dream“ (https://projektchordream.blogspot.com/2020/03/wahrend-der-corona-krise.html) des Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten zur ersten gemeinsamen Probe unter dem schützenden Dach der Tribüne des Gladbecker Stadions an der B 224 in Wittringen.

Überrascht wurden sie vom Besuch des Komponisten des Musical, Dieter Falk. Er ließ es sich nehmen, selbst in die Tasten zu greifen und ein Lied seines Werks mit dem Chor einzuüben.

Dieter Falk ist in der Musikszene absolut kein Unbekannter. Er war ab 1990 unter anderem Produzent der Band "PUR" (Abenteuerland) und arrangierte auch für "P. Werner" (Jenes Kribbeln im Bauch) sowie viele andere Stars der deutschsprachigen Musikszene.