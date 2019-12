Das "Fest der Feste" steht vor der Tür und wird auch von den meisten Gladbeckern wieder zelebriert. Doch mit der oft gewünschten "Weißen Weihnacht" wird es auch in 2019 nix werden. Da werden höchstens Erinnerungen wach an die Schneemassen, die am Heiligabend 2010 vom Himmel auch auf Gladbeck stürzten.

Denn wenn die "Wetterfrösche" nicht völlig daneben liegen, wird es zum Weihnachtsfest eher milde Temperaturen geben. Nein, für frühlingshafte Werte wie Mitte der Woche dürfte es nicht reichen.

Rodel und Ski aber werden in Gladbeck keine Chance haben, bleiben im Keller. Da hat der Grill schon eher eine Chance, bei einer Heiligabend-Open-Air-Party zum Einsatz zu gelangen. Also bitte nicht wundern, wenn anstelle des Duftes von Weihnachtsplätzchen auf einmal der würzige Geruch von Grillfleisch und -würstchen durch die weihnachtliche Luft zieht. Als Dessert kann man dann ja auf die Weihnachtskekse zurückgreifen.

So was nennt man wohl "Weihnachten im Wandel der Zeiten".

Hauptsache ist dabei, dass auch die Gladbecker nicht vergessen, warum überhaupt sie das "Fest der Liebe" feiern.