„Einmal in Hollywood auf dem roten Teppich wandeln und das Blitzlichtgewitter der Fotografinnen und Fotografen erleben“ - um dieses Gefühl zumindest andeutungsweise zu vermitteln, organisierte das Team der Jugendkunstschule jetzt eine rauschende Partynacht in den Räumen des ehemaligen Karo an der Butendorfer Schachtstraße.

Treffend war bereits das Motto des Abends, das da lautete "Nachtfrequenz - der Star bist Du!". Passend dazu war vor dem Eingang in weissen Buchstaben der Schriftzug "Hollywood" unübersehbar - wenn auch deutlicher kleiner, als die Originale auf dem Mount Lee oberhalb der amerikanische Film-Metropole.

Vor allem die Mädchen waren bei der "Nachfrequenz" mit Begeisterung dabei. Die jungen Gladbeckerinnen erschienen teilweise in „schmucker Abendgarderobe“ und imitierten damit auch ihre prominenten Vorbilder - eben aktuell angesagtesten Sängerinnen und Filmstars.

Sibylle Assmann als Jugendkunstschul-Leiterin zeigte sich zufrieden, denn während des gesamten Abends ging es sehr kreativ zu. Nach einer Rätseltour erspielten sich die Teilnehmerinnen die begehrten Eintrittskarten, verschönerten schwarze Schallplatten zu kleinen Kunstwerken, schnitten VIP-Sterne aus und lichteten die „Nachwuchs-Promis“ mit ihren eigenen Handys vor der Reklamewand ab.