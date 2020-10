Infotag der Johannes-Kessels-Akademie per Telefon

Wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen findet der Infotag der Johannes-Kessels-Akademie, Allensteiner Str. 22, 45964 Gladbeck, Bereich Sozial- u. Gesundheitswesen, in diesem Jahr nur per Telefon statt.

So werden am Donnerstagnachmittag, 05.11.2020 von 14.00 bis 18.00 Uhr die Lehrerinnen und Lehrer der JKA Gladbeck telefonische, individuelle Beratungs- und Informationsgespräche unter der Rufnummer 02043/ 26033 anbieten.

Die Johannes-Kessels-Akademie Gladbeck freut sich auf zahlreiche Anrufe und nimmt ab sofort auch Bewerbungsunterlagen entgegen. Anmeldeunterlagen finden Interessenten auf der Homepage der JKA Gladbeck unter www.jka-essen.de/jkagladbeck/jka-gladbeck.

Folgende Ausbildungsgänge bietet die JKA Gladbeck an:

Ganz neu ist das Angebot der „praxisintegrierten Ausbildung“ (PIA) an der JKA Gladbeck, das ab Sommer 2021 die bisherigen Ausbildungsgänge erweitern wird.

Alle Ausbildungsgänge im Überblick:

Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher (Fachschule für Sozialpädagogik),

Berufliches Gymnasium (Erzieher*in mit AHR),

Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin/ zum staatlich geprüften Sozialassistenten,

Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin/ zum staatlich geprüften Kinderpfleger,

Fachoberschule ( Klasse 11 und 12), Abschluss Fachhochschulreife (Fachabitur),

Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)

Kontakt:

Johannes-Kessels-Akademie - Katholisches Berufskolleg Gladbeck -

staatlich genehmigte Ersatzschule der Sekundarstufe II im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen

Allensteiner Str. 22, 45964 Gladbeck

Te. 02043/ 26033 E-Mail: jka.gladbeck@t-online.de